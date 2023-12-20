Мостовой рассказал, в какой роли бы снялся в кино

«Конечно, хотел бы сняться в роли царя! Я бы в любой роли снялся. К этому достаточно спокойно отношусь. Жизнь — она такая, к сожалению, не у многих длинная. Почему бы и не сняться? Ко мне раньше обращались, когда еще был футболистом. Уже не помню, куда звали. Да и что здесь такого? У нас половина певцов петь не умеют», — заявил экс-футболист.