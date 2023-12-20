ESPN: Чавес рассматривает уход из московского «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассматривает вариант ухода из РПЛ после Кубка Америки. Несмотря на успехи в России и длительный контракт, амбиции Чавеса подталкивают его к переходу в европейские клубы, информирует ESPN.

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Согласно сведениям источника, Чавес понимает, что удачное выступление на Кубке Америки может повлечь за собой интерес из Европы.

Напомним, в текущем сезоне Луис Чавес провёл суммарно 13 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», в которых отметился двумя забитыми мячами.