Мбаппе исполнилось 25 лет. ПСЖ и сборная Франции поздравили нападающего

Мбаппе исполнилось 25 лет. «ПСЖ» и сборная Франции поздравили форварда
Сегодня Килиану Мбаппе исполняется 25 лет.
С днем рождения нападающего поздравили «ПСЖ» и сборная Франции.
«С днем рождения, Килиан Мбаппе! ️» – написала пресс-служба парижан, опубликовав видео с яркими моментами форварда в клубе.
«25 лет, 75 матчей, 46 голов, чемпион мира 2018 года, победитель Лиги наций 2021 года. И это еще далеко не конец. С днем рождения, капитан», – сказано в сообщении сборной Франции.
С «ПСЖ» Мбаппе выиграл 11 трофеев – 5 раз стал чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок Франции, а также по два раза стал обладателем Суперкубка Франции и Кубка французской лиги. Также он становился чемпионом Франции в составе «Монако».
Мбаппе исполнилось 25 лет. «ПСЖ» и сборная Франции поздравили форварда
Агент Левандовского о будущем форварда в «Барсе»: «Конечно, он остается»
Ильенко об отказе от более выгодных предложений ради «Динамо»: «Не люблю проигрывать. Самое важное – находиться в команде, которая хочет выигрывать каждый матч»