Мостовой: "Россия остается в УЕФА? Аллилуйя!"

«Россия остаётся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чём мы говорили ещё год назад. Правильное решение. Туда уйдёшь — потом назад не вернёшься. Мир — это Европа. Остались там, где и должны быть», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.