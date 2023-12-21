Топ-клубы РПЛ хотели подписать Рожкова бесплатно

«Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Крылья Советов» проявляли интерес к футболисту «Рубина» Илье Рожкову. Все они хотели подписать игрока казанцев свободным агентом, чтобы не пришлось платить деньги за трансфер. Однако «Рубин», осознавая это, успел продлить контракт со своим воспитанником, информирует «БИЗНЕС Online».

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Илья Рожков дебютировал в основной команде «Рубина» 22 июля 2023 года в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (2:2) и отметился голевой передачей, став самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ.