Экс-тренер ЦСКА объяснил переход игрока сборной России в армейский клуб

«Действительно, для многих этот переход стал неожиданным. Видимо, ЦСКА что-то увидел в Мусаеве. Команда нуждалась в приобретении нападающего.



Мусаев хорошо проявил себя в «Балтике», показался интересным форвардом. Сейчас говорят, у ЦСКА появился любимый узбек (Аббосбек Файззулаев — «Газета.Ru»), на него тоже сначала так смотрели, что у него нет антропометрии, массы, ничего, а в конце чемпионата он был одним из лучших футболистов РПЛ. Надеюсь, с Мусаевым будет также.



Возможно, это и подстраховка на случай ухода Федора Чалова. ЦСКА и так нужен был нападающий, а если еще и Чалов уйдет, то позиция вообще оголяется. Да и просто, чтобы создать конкуренцию, Мусаев нужен», — заявил специалист.