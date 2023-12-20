Хавбек «Зенита» Васильев: если стану своим Беллингемом в России — буду доволен

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о своих профессиональных мечтах и карьерных амбициях. На прошлой неделе 19-летний хавбек продлил контракт с петербуржским клубом.

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«Какая у меня футбольная мечта? Бегать, как Беллингем. И чтобы он листал рилсы со мной, а не я с ним (смеётся).

Следующий год должен пройти продуктивно. Нужно больше играть. Может, кто из конкурентов уйдёт, поможет мне в этом. Ну, а так я уже сказал – если стану своим Беллингемом в России и начну забивать в каждом матче, тогда буду собой доволен. Если стану основным в «Зените» в 19, 20 лет – тоже будет очень приятно», – приводит слова Васильева Metaratings.ru.