Тикнизян рассказал о шутках Дзюбы в «Локомотиве»

«С приходом Артёма команда преобразилась в плане каких-то шуток и атмосферы вообще.



Там нет каких-то номерков из кривого зеркала, Там всё происходит спонтанно. Тёма — импровизатор. И у нас в этом с ним похож юмор, что у меня нет каких-то заготовок, и всегда это создаёт такой хороший антураж и атмосферу. То же самое и Артём. Например, я очень смеялся, когда он первый раз нас увидел с Костей [Марадишвили] на сборах. Мы идём к автобусу, он говорит: «Шашлычники, мангал взяли?» — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».