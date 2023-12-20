«Рубин» объявил о продлении контракта с 18‑летним защитником

Казанский «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Новое соглашение с 18 летним игроком рассчитано до лета 2027 года.

Рожков в июле 2023 года дебютировал за первую команду «Рубина» в матче с «Локомотивом» и отметился голевой передачей, став самым молодым ассистентом казанцев в чемпионате России.