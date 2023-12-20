«Рубин» объявил о продлении контракта с 18‑летним защитником

«Рубин» объявил о продлении контракта 18‑летним защитником Рожковым
Казанский «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым, сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение с 18 летним игроком рассчитано до лета 2027 года.
Рожков в июле 2023 года дебютировал за первую команду «Рубина» в матче с «Локомотивом» и отметился голевой передачей, став самым молодым ассистентом казанцев в чемпионате России.
Всего в нынешнем сезоне Рожков провел девять матчей в МИР РПЛ, трижды выходил на поле в ФОНБЕТ Кубке России.