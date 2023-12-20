«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Амаду Онаной

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за выступлениями бельгийского футболиста. А специалисты «Барселоны» уже контактировали с представителями футболиста. Отмечается, что, учитывая цену игрока, «Барселона» может быть готова подписать его только летом, несмотря на риск ухода в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Эвертон» запрашивает цену в районе € 55 млн.