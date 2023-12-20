«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Санчо

«МЮ» может разорвать контракт с Санчо, если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе
«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.
Как пишет Sky Sports, клуб планирует изменить политику в отношении игроков, на которых не рассчитывает. Теперь «МЮ» будет с большей готовностью идти на расторжение контрактов, если такое решение пойдет на пользу клубу.
В связи с ситуацией вокруг Джейдона Санчо, который с августа отстранен от «Ман Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом, в клубе состоялись обсуждения. Если продать вингера не удастся, «Юнайтед» рассмотрит возможность разрыва отношений вместо того, чтобы попытаться отбить хотя бы часть из потраченных на трансфер 73 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что интерес к Санчо проявляют «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Ювентус» и другие европейские клубы.