«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Санчо

«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.

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Как пишет Sky Sports, клуб планирует изменить политику в отношении игроков, на которых не рассчитывает. Теперь «МЮ» будет с большей готовностью идти на расторжение контрактов, если такое решение пойдет на пользу клубу.

В связи с ситуацией вокруг Джейдона Санчо, который с августа отстранен от «Ман Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом, в клубе состоялись обсуждения. Если продать вингера не удастся, «Юнайтед» рассмотрит возможность разрыва отношений вместо того, чтобы попытаться отбить хотя бы часть из потраченных на трансфер 73 млн фунтов.