Дмитрий Черышев может возглавить ярославский «Шинник»
Дмитрий Черышев может возглавить «Шинник», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 54-летний специалист уже провел с ярославским клубом конкретные переговоры, а 22 декабря Черышев приедет в город для принятия финального решения.
Последним местом работы Черышева был андоррский «Санта-Колома», который он возглавлял с июля 2022 по ноябрь 2023 года. Также специалист работал в «Пари НН», «Мордовии», «Иртыше» и «Волге НН».
После 20 туров «Шинник» занимает 13 место в Первой лиге с 24 очками. Лидирует в чемпионате махачкалинское «Динамо» (37 очков).