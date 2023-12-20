Дмитрий Черышев может возглавить ярославский «Шинник»

Дмитрий Черышев может возглавить «Шинник», сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, 54-летний специалист уже провел с ярославским клубом конкретные переговоры, а 22 декабря Черышев приедет в город для принятия финального решения.

Последним местом работы Черышева был андоррский «Санта-Колома», который он возглавлял с июля 2022 по ноябрь 2023 года. Также специалист работал в «Пари НН», «Мордовии», «Иртыше» и «Волге НН».