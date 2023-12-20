Каманцев рассказал, кто из судей считает Мажича не лучшим руководителем

— Нет, конечно. Судьи, как и футболисты в команде, — кто то работает меньше, кто то больше. Те, кто получает много назначений, естественно, они довольны и им все понятно. Они квалифицированы и все хорошо. Те, кто «сидит на банке» в связи с тем, что не выполняет требования по физической подготовке, самоанализу и работе в поле, они, естественно, недовольны и считают, что это не лучший руководитель (Мажич), не выражая, конечно, свою позицию публично. Считают, что вот он их недооценил и прочее. Это жизненный процесс, так в любой профессии: юрист, журналист, кто угодно. Понимаете, когда деньги заработаешь, то все хорошо, когда нет, то все становится чуть хуже. Мы не ориентируемся на удовлетворенность судей. Мы работаем для команд, болельщиков. Судьи работают для вас, — сказал Каманцев «Матч ТВ».