«Локомотив» отказался от приобретения Майга. «Пари НН» хочет продать игрока

«Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ клубам. В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные — 250 млн рублей», — добавил источник «Чемпионата».

Майга перешёл в «Пари Нижний Новгород» в 2022 году. В текущем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.