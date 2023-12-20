Дюков: РФС не вел переговоров о новом контракте с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил «Матч ТВ», что организация пока не вела каких либо переговоров по новому контракту с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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В ноябре 2022 года Карпин продлил контракт с РФС до августа 2024 года.

— Контракт с Карпиным рассчитан до августа. Вы вели переговоры о его продлении, или будете ждать мартовских матчей?

— Нет, на данный момент мы ничего не обсуждали, никаких переговоров не вели, — сказал Дюков корреспонденту «Матч ТВ».