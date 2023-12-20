Дюков: РФС не вел переговоров о новом контракте с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил «Матч ТВ», что организация пока не вела каких либо переговоров по новому контракту с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
В ноябре 2022 года Карпин продлил контракт с РФС до августа 2024 года.
— Контракт с Карпиным рассчитан до августа. Вы вели переговоры о его продлении, или будете ждать мартовских матчей?
— Нет, на данный момент мы ничего не обсуждали, никаких переговоров не вели, — сказал Дюков корреспонденту «Матч ТВ».
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Сначала тренер совмещал работу в сборной с «Ростовом», затем покинул клуб, а после вернулся на должность главного тренера команды из Ростова на Дону. В настоящее время российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из за ситуации на Украине.