Гвардиола рассказал, планирует ли он возглавить сборную Испании

«Работа в сборной Испании? На данный момент я счастлив в «Манчестер Сити». Очень, очень счастлив.



У меня всё ещё остаётся один год по контракту с английской командой. Надеюсь, они не уволят меня, и я смогу остаться здесь. В любом случае, на данный момент я руковожу «Сити» и только», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).