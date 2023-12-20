«Челси» не будет предпринимать шаги по приобретению Рамсдейла

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл не перейдёт в «Челси» в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

По информации источника, руководство «аристократов» отказалось от идеи с приобретением 25-летнего голкипера. В лондонском клубе продолжают доверять сменщику Роберта Санчеса — Джордже Петровичу. Отмечается, что у синих другие цели на предстоящее трансферное окно. Покупка вратаря не является приоритетной задачей.