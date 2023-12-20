Появилась сравнительная характеристика новичка ЦСКА Мусаева с Чаловым и Заболотным

Телеграм-канал Яндекс Плюс х VSporte представил сравнительную характеристику новичка московского ЦСКА Тамерлана Мусаева с нападающими армейцев Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным в этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги.

Мусаев в нынешнем сезоне РПЛ в среднем за 90 минут забивает 0,24 гола (Чалов – 0,48; Заболотный – 0,4), отдаёт голевых передач 0,06 (Чалов – 0,13; Заболотный – 0,08), имеет ожидаемых голов 0,19 (Чалов – 0,49; Заболотный – 0,37), нанёс ударов 1,89 (Чалов – 2,2; Заболотный – 1,87), нанёс ударов в створ ворот 0,83 (Чалов – 1,12; Заболотный – 0,76), создал голевых моментов 0,65 (Чалов – 1,12; Заболотный – 0,86) и выиграл верховых единоборств 2,3 (Чалов – 1,68; Заболотный – 4,5).