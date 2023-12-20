Быстров о совмещении постов: когда Россию вернут, Карпину надо будет выбирать

Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в сборной России и "Ростове". Его слова передает "Матч ТВ". "Тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе, но у нас сейчас такая ситуация, что на европейских турнирах мы не играем. Конечно, в нынешних реалиях можно продлевать контракт с Карпиным. Когда сборную России вернут на международные турниры, то ему надо будет выбирать между "Ростовом" и национальной командой", - сказал Быстров. В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером "Ростова", возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в "Ростове", но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.