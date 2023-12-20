«Партизан» в сербском дерби обыграл «Црвену Звезду» и поднялся на первое место

Сегодня, 20 декабря, состоялся перенесённый матч 9-го тура сербской Суперлиги, в котором встречались белградские «Партизан» и «Црвена Звезда». Игра прошла на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.