Футболисты устроили массовую драку во время матча в Турции

Шесть футболистов команд «Бурсаспор» и «Диярбакырспор» получили красные карточки за драку во время чемпионата в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на HalkTV.

Отмечается, что также были задержаны несколько болельщиков. Потасовка разгорелась на последних минутах матча и закончилась только после того, как судья удалил шестерых игроков. Во время драки несколько футболистов ушли в раздевалку. Кроме того, во время драки болельщики стали забрасывать поле посторонними предметами — в результате в беспорядки вмешалась полиция, несколько болельщиков были задержаны.