Футболисты устроили массовую драку во время матча в Турции
Шесть футболистов команд «Бурсаспор» и «Диярбакырспор» получили красные карточки за драку во время чемпионата в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на HalkTV.
Отмечается, что также были задержаны несколько болельщиков. Потасовка разгорелась на последних минутах матча и закончилась только после того, как судья удалил шестерых игроков. Во время драки несколько футболистов ушли в раздевалку. Кроме того, во время драки болельщики стали забрасывать поле посторонними предметами — в результате в беспорядки вмешалась полиция, несколько болельщиков были задержаны.
Когда беспорядки стихли, матч продолжился. В результате «Диярбакырспор» одержал победу со счётом 0:2. При этом победители покинули стадион в сопровождении полиции.
Ранее болельщики футбольного клуба «Партизан» устроили беспорядки во время матча с «Валенсией» в Евролиге.