Головин получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил прямую красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 51-й минуте матча против хавбека грубо нарушил правила Арон Деннум, а россиянин в ответ, лежа на газоне, ударил соперника ногой. Главный арбитр удалил Головина за неспортивное поведение.

На момент публикации новости в матче идет 76-я минута. «Монако» ведет со счетом 2:1.