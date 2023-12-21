Индзаги прокомментировал вылет «Интера» на стадии 1/8 финала Кубка Италии

«Это разочаровывает, поскольку мы выиграли Кубок два года подряд и особенно заслужили победу после такой игры. Мы знаем, что это футбол. Нашей единственной проблемой были последние 15 минут дополнительного времени. Мы не привыкли терять преимущество, и это было особенно неприятно после того, как мы так хорошо играли на протяжении более 90 минут. Ребята хотели выйти в четвертьфинал, и болельщики тоже», — приводит слова Индзаги Football Italia.