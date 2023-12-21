«Интер» вылетел из Кубка Италии

Завершился матч 1/8 Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Болонью». Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

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Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время «Интер» вышел вперёд на 92-й минуте. На 112-й минуте Сэм Бёкема сравнял счёт, но спустя четыре минуты Дан Ндой забил победный гол.

Таким образом, «Болонья» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Интер» завершил участие в турнире.