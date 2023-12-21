Кастаньо подпишет с «Краснодаром» контракт на три года

Опорный полузащитник «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара». Контракт колумбийца с «быками» будет рассчитан на три года, информирует AS.

При этом сумма трансфера, по сведениям источника, составит от $ 7 млн до $ 8 млн. Ранее другие СМИ называли сумму в $ 7 млн за трансфер Кастаньо в клуб из России.

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей.