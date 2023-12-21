Луис Энрике прокомментировал дебют брата Мбаппе

«Что касается Этана, то он заслужил свой дебют, и он зарабатывал его на каждой тренировке. Он мне понравился с самого начала, у него много качеств. У него фамилия, которая может показаться слишком тяжелой для некоторых людей, чтобы носить её на спине, но он очень качественный игрок. Я уверен, что он проведёт много матчей за «Пари Сен-Жермен». Он уже является настоящим клуба, и я надеюсь, что он также станет одним из игроков будущего», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Энрике.