Главный тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на решение России остаться в УЕФА

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) остаться членом УЕФА и не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Накануне стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

«Обрадовало, что не переходим, потому что я изначально был против этого. Даже если бы у нас такая возможность была, всё равно это не тот уровень, который есть в Европе. В Европе совершенно другой футбол. Считаю, что это очень хорошо для нас. Давайте потерпим. Нам надо смотреть на наш внутренний чемпионат, надо держать определённый уровень. Рано или поздно всё это закончится, мы всё равно вернёмся», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».