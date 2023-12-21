Генсек РФС: Карпин ни разу не хотел уйти из сборной России после начала отстранения

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин ни разу не обсуждал с руководством Российского футбольного союза свой возможный уход из сборной после февраля 2022 года. – Сколько раз после начала отстранения Валерий Карпин хотел уйти из сборной России? Ни разу. Может быть, внутри его и такие мысли были, но никогда этот вопрос не обсуждался, – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Действующий контракт с 54-летним специалистом истекает в августе 2024-го. Напомним, с февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине и вынуждены ограничиваться товарищескими матчами.