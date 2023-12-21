Стали известны итоги суда между клубами из Бразилии по делу о трансфере Бителло

«Футбольный клуб «Гремио» выплатил часть долга перед «Каскавелем». Только после того, как «Каскавель» обратился в Национальную палату по разрешению споров с просьбой заблокировать сумму трансфера от «Динамо» в «Гремио», клуб получил часть денег.



«Гремио» взял на себя управление деньгами «Каскавеля» и использовал их не по назначению в течение определённого периода времени. Именно поэтому «Гремио» должен выплатить проценты, денежную корректировку и договорной штраф, как это предусмотрено в договоре между сторонами», — сообщает пресс-служба «Каскавеля».