Стало известно будущее Карпина в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Матч ТВ» заявил, что главный тренер сборной Валерий Карпин не высказывал намерений уходить из национальной команды в связи с отстранением от международных матчей.

Стало известно будущее Карпина в сборной России
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По его словам, подобный вопрос ни разу не поднимался.

«Может быть, внутри него и были такие мысли, но этот вопрос никогда не обсуждался», — заявил Митрофанов.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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