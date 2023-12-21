Суд ЕС признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги

Действия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции. Об этом говорится в решении Европейского суда юстиции. ТАСС

У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом. Чемпионат.com

В 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. RT на русском