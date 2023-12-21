Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году. Так, сборная России по итогам уходящего года занимает 38-е место в таблице коэффициентов.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря 2023 года:
1. Аргентина. 2. Франция. 3. Англия. 4. Бельгия. 5. Бразилия. 6. Нидерланды. 7. Португалия. 8. Испания. 9. Италия. 10. Хорватия. … 22. Украина. … 37. Турция. 38. Россия. 39. Чехия. 40. Чили.
Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.