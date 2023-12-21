Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году. Так, сборная России по итогам уходящего года занимает 38-е место в таблице коэффициентов.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 декабря 2023 года:

1. Аргентина. 2. Франция. 3. Англия. 4. Бельгия. 5. Бразилия. 6. Нидерланды. 7. Португалия. 8. Испания. 9. Италия. 10. Хорватия. … 22. Украина. … 37. Турция. 38. Россия. 39. Чехия. 40. Чили.

Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.