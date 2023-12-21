Объявлено, на какой строчке в рейтинге ФИФА сборная России закончила год

Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году. Так, сборная России по итогам уходящего года занимает 38-е место в таблице коэффициентов. - Чемпионат.com

Российская команда не проводила матчей с ноября. В том месяце сборная России провела товарищескую игру с командой Кубы 20 ноября в Волгограде. Российские футболисты одержали победу со счетом 8:0. - ТАСС

Среди изменений в топ 20: сборная Колумбии сместила команду Мексики с 14 го места рейтинга. - Матч ТВ