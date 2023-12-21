Агент Головина объяснил удаление игрока

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил красную карточку в матче 17 го тура чемпионата Франции против «Тулузы» из за провокации игрока соперников, заявил «Матч ТВ» агент футболиста Александр Клюев.

Встреча прошла в среду в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Головин вышел в стартовом составе монегасков и получил прямую красную карточку на 51 й минуте за грубый прием.

— Если посмотреть этот момент полностью, то Саша не просто так ударил соперника. Его (Головина) спровоцировали, хоть это и не оправдание. Саша понимает, что сделал неправильную вещь. Но тем не менее провокация игрока «Тулузы» привела к удалению Головина.

— С Сашей уже общались, успели обсудить момент?