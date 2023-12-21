Агент Головина объяснил удаление игрока

«Провокация игрока «Тулузы» привела к удалению Головина, хоть это и не оправдание» — агент футболиста
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил красную карточку в матче 17 го тура чемпионата Франции против «Тулузы» из за провокации игрока соперников, заявил «Матч ТВ» агент футболиста Александр Клюев.
Встреча прошла в среду в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Головин вышел в стартовом составе монегасков и получил прямую красную карточку на 51 й минуте за грубый прием.
— Если посмотреть этот момент полностью, то Саша не просто так ударил соперника. Его (Головина) спровоцировали, хоть это и не оправдание. Саша понимает, что сделал неправильную вещь. Но тем не менее провокация игрока «Тулузы» привела к удалению Головина.
— С Сашей уже общались, успели обсудить момент?
— Да, пообщались. Он сказал, что очень рад, что команда выиграла в меньшинстве, это самое главное, — сказал Клюев «Матч ТВ».