В УЕФА прокомментировали решение Европейского суда о Суперлиге

«Это решение не подразумевает одобрения или утверждения так называемой Суперлиги, а, скорее, подчёркивает исторический недостаток в системе предварительной выдачи разрешений УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранён в июне 2022 года. УЕФА уверен в надёжности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем европейским законам и правилам.



УЕФА по-прежнему твёрдо поддерживает европейскую футбольную пирамиду, обеспечивая её дальнейшее служение более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, европейскими учреждениями, правительствами и партнёрами.



Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы уклонения европейскими и национальными законами», — приводит сообщение ФИФА журналист Джанлука Ди Марцио.