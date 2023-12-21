Мирзов: «Спартак» Тедеско — сильнейшая команда, в которой играл. Доменико очень крутой

Бывший футболист «Спартака» Резиуан Мирзов назвал красно-белых под руководством Доменико Тедеско сильнейшей командой в своей карьере.

«С Тедеско мы до сих пор на связи. Я не попадал в его схему, но по отношениям всё было хорошо. Кстати, самое обидное, что сейчас в сборной Бельгии он играет 4-3-3, а когда в «Спартаке» был ― играл 3-5-2. Доменико мне передавал через Чепзановича, с которым я созванивался: «Если бы я в «Спартаке» ставил 4-3-3, ты бы у меня играл, Мирза!»