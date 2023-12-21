Перес: с сегодняшнего дня клубы будут сами распоряжаться своей судьбой

«После сегодняшнего решения суда напрашиваются два вывода, имеющие большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. А во-вторых, с сегодняшнего дня все клубы будут сами распоряжаться своей судьбой», — приводит слова Переса Relevo.