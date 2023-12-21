Стал известен формат европейской Суперлиги
Стал известен формат европейской Суперлиги. В турнире будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — «этап лиг» и «этап плей-офф».
На данный момент лиги нового турнира выглядят следующим образом:
Лига Star — 16 команд, 2 группы по 8 команд;
Лига Gold — 16 команд, 2 групп по 8 команд;
Лига Blue — 32 клуба, 4 группы.
На первом этапе команды будут играть в рамках своих лиг по два матча (домашний и выездной). Всего на «этапе лиг» состоится 14 матчей.
Из Лига Star и Лига Gold в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из группы. Из Лига Blue — лишь по две.
Этап плей-офф будет стартовать сразу с 1/4 финала. В четвертьфинальных и полуфинальных соревнованиях команды проведут по два матча (дома и на выезде). Финал пройдёт на нейтральном поле.