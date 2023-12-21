Стал известен формат европейской Суперлиги. В турнире будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Во всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — «этап лиг» и «этап плей-офф».

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На данный момент лиги нового турнира выглядят следующим образом:

Лига Star — 16 команд, 2 группы по 8 команд;

Лига Gold — 16 команд, 2 групп по 8 команд;

Лига Blue — 32 клуба, 4 группы.

На первом этапе команды будут играть в рамках своих лиг по два матча (домашний и выездной). Всего на «этапе лиг» состоится 14 матчей.

Из Лига Star и Лига Gold в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из группы. Из Лига Blue — лишь по две.