Глава Суперлиги: бесплатный показ футбола привлечет миллиарды болельщиков

«Бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков. В мире рекламы работает так, что чем больше аудитория, тем привлекательнее продукт для рекламодателей. Именно так и будет зарабатывать стриминговая платформа, которая будет предоставлять болельщикам бесплатный просмотр матчей», — сказал Райхарт на презентации турнира.