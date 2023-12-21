Виктор Гусев: переход России в Азию был бы просто лишним телодвижением

«Переход в Азию был бы просто лишним телодвижением, поскольку не давал никаких гарантий в плане изменения нынешнего международного статуса нашего футбола. И это было ясно очень давно, с самого начала разговоров на тему», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.