УЕФА планирует отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы «победить Суперлигу»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов, чтобы «победить Европейскую Суперлигу», сообщает Voz Populi.

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Новый формат Лиги чемпионов представляет собой чемпионат из 36 клубов. Однако руководство УЕФА готово отказаться от этой идеи и оставить существующую систему розыгрыша.

Напомним, ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.