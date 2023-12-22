Президент УЕФА отреагировал на решение суда по Суперлиге

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов объяснил, что может помешать российским клубам попасть в Европейскую Суперлигу. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

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«Может ли Суперлига стать шансом для российских команд вернуться на международную арену? В этом огромный шанс, это первое, о чём я подумал, когда услышал вердикт суда. Естественно, есть несколько причин, по которым русским клубам можно будет туда попасть. Но огромным препятствием будет то, что федерации всё равно останутся не на стороне нашей страны и будут опротестовывать эти матчи», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

В Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.