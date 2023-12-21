«Наполи» согласен вступить в Суперлигу

Итальянский футбольный клуб «Наполи», за который выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, готов вступить в Суперлигу. Об этом сообщил президент команды Аурелио де Лаурентис, чьи слова приводит Никола Скира со ссылкой на итальянское издание Ansa.

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Таким образом, неаполитанцы стали третьим клубом, публично выразившим готовность участвовать в новом турнире – ранее это сделали «Реал» и «Барселона», которые являются организаторами.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.