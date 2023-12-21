Президент УЕФА отреагировал на решение суда по Суперлиге

Функционер заявил, что не будет останавливать организаторов турнира и хочет, чтобы он поскорее начался. Он также напомнил, что о выходе из Суперлиги не объявили только две команды — «Реал» и «Барселона». «Футбол не продается», — добавил Чеферин. Sports.ru