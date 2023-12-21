«ПСЖ» выступил против создания и присоединения к Европейской Суперлиге

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что французский клуб выступает против создания Европейской Суперлиги и участия в ней.

Будучи гордым европейским институтом, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, а также ценности открытой конкуренции и инклюзивности, работу со всеми заинтересованными и признанными сторонами европейского футбола, особенно с болельщиками и игроками, которые являются сердцем футбола», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный аккаунт «ПСЖ» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год.