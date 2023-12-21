АПЛ выступила с заявлением о решении суда по Суперлиге

«Сегодняшнее правление не одобряет Суперлигу, и Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию.



Болельщики имеют жизненно важное значение для игры, и они снова и снова ясно дают понять, что выступают против «отколовшегося» соревнования, которое разрывает связь между внутренним и европейским футболом.



Премьер-лига подтверждает свою приверженность чётким принципам открытой конкуренции, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований.



Футбол процветает благодаря соперничеству, создаваемому повышением и понижением в классе, ежегодной квалификации в международные клубные соревнования, основанное на заслугах от занимаемого места в национальных лигах и Кубках, а также давним соперничеством и ритуалами, которые сопровождаются выходными, зарезервированными для внутреннего футбола», — сказано в официальном заявлении АПЛ в соцсети X (ранее Twitter).