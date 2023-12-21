Украина требует отменить матч между Россией и Сербией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Отмечается, что УАФ хочет предотвратить возвращение российского футбола на международную арену.

Встреча между Россией и Сербией пройдет 21 марта 2024 года в Москве.

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одно — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.