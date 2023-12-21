УЕФА перенес домашний матч «Славии» в женской Лиге чемпионов из‑за трагедии в Праге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч женской Лиги чемпионов между пражской «Славией» и австрийским клубом «Санкт Пельтен» из за трагедии в Праге, сообщается в аккаунте чешского клуба в соцсети X.
Матч группы В планировалось провести 21 декабря в столице Чехии. Ранее в четверг на территории Карлова университета в центре Праги произошла стрельба, в результате которой погибло более 15 человек, несколько десятков получили ранения. Среди погибших числится и нападавший, который действовал в одиночку.
— Сегодняшний матч Лиги чемпионов не состоится из за трагических событий в Праге. Мы сообщим вам о новой дате. Наши мысли с вами и вашими близкими, — говорится в сообщении.