В Бразилии одобрили законопроект об учреждении Дня короля Пеле

Палата депутатов Бразилии (нижняя палата конгресса страны) одобрила законопроект об учреждении Дня короля Пеле. Об этом сообщает Estadao.

В Бразилии одобрили законопроект об учреждении Дня короля Пеле
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Праздник посвящен трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле, его предлагается отмечать 19 ноября по всей стране. В 1969 году в этот день бразилец забил тысячный гол в карьере. Теперь текст законопроекта будет направлен на утверждение в сенат.

В апреле имя Пеле включили в словарь португальского языка. Оно было внесено как синоним слова «лучший».

Пеле ушел из жизни 29 декабря прошлого года в возрасте 82 лет после отказа внутренних органов. Бразилец — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом столетия.

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