«Мы продолжим выступать в турнирах УЕФА». «Тоттенхэм» отказался от участия в Суперлиге

«После сегодняшнего решения Европейского суда в отношении Европейской Суперлиги мы бы хотели подтвердить, что наша позиция по этому вопросу не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжаем работать с другими клубами через ECA и участвовать в турнирах под эгидой УЕФА», — сказано в заявлении в официальном аккаунте лондонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).